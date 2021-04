Laura Pausini, eleganza e bellezza sul Red Carpet degli Oscar

(Foto Ufficio Stampa)





Laura Pausini ieri sul Red Carpet della Notte degli Oscar 2021. L'artista vincitrice del Golden Globe ha cantato la sua IO SI, la prima canzone in italiano, scritta con Diane Warren e Niccolo Agliardi, sul palco dell'Academy dove ha incantato con una performance dalla terrazza del Museo dell'Academy, inaugurata per questa storica edizione. Per la serata Laura ha indossato Valentino Haute Couture, con dei look creati apposta per lei da Pierpaolo Piccioli.