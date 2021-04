LeccePedala: “Le persone al centro con la nuova Ztl”

LECCE - “Le persone al centro con la nuova Ztl” è il tema del primo dei Talks per la mobilità sostenibile di LeccePedala, il movimento di cittadinanza attiva a cui aderiscono oltre trenta associazioni e realtà sociali. Si terrà venerdì 30 aprile alle 18 il primo appuntamento di una serie di ciclo-conferenze, naturalmente online per le limitazioni imposte dalla pandemia, che prende lo spunto dall’ormai prossima entrata in vigore della nuova ordinanza del Comune di Lecce che amplierà a 18 ore la Ztl del centro storico.Fra le nuove disposizioni, sottolinea LeccePedala, c’è l’introduzione del “senso unico eccetto bici” in tutta l’area Ztl che consentirà ai ciclisti di percorrere senza limitazioni tutte le strade del centro storico. È una piccola rivoluzione che prende atto di una realtà di fatto utilizzando l’innovativa previsione legislativa, restituendo sicurezza ai ciclisti. L’ordinanza infatti testualmente prevede di “considerare tutta l’area del centro storico quale Zona 30 e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di ‘sensi unici eccetto bici’ intendendo come tali le strade a senso unico per i veicoli a motore che possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette”.Su queste novità e sulle nuove disposizioni per la Ztl, auspicando l’estensione a 24 ore quanto prima, si svolgerà un confronto che sarà trasmesso in diretta attraverso il web sulla piattaforma Simtur.Live e sui canali social, ad iniziare dal gruppo Facebook LeccePedala che raccoglie oltre 1.300 iscritti. Al talk di LeccePedala parteciperanno l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecce Marco De Matteis, il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Lecce Ernesto Mola, il presidente di Legambici e referente mobilità Legambiente Lombardia Federico Del Prete e l’assessore alla Mobilità di Martina Franca Pasquale Lasorsa. Introduce e modera Roberto Guido, LeccePedala.Il format dei talk di LeccePedala prevede brevi interventi e la possibilità per i cittadini di porre domande attraverso i canali social, consentendo così un confronto diretto con i relatori. Il primo ciclo dei talk di LeccePedala prevede altri due appuntamenti venerdì 14 e venerdì 28 maggio che saranno incentrarti sullo shopping in bici a Lecce e sull’istituzione delle cosiddette “strade scolastiche”, un’altra novità legislativa che mira a tutelare gli studenti istituendo aree cuscinetto negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e che si auspica troverà applicazione anche a Lecce.A LeccePedala aderiscono le seguenti sigle: Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Civica, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, Simtur, Wwf Salento, www.salento.bike, Forum Ambiente e Salute, Friday for future, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento ECycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Udicon, Veloservice, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa, Decathlon Surbo.