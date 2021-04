Oscar: trionfa 'Nomadland'. Italia a bocca asciutta

LOS ANGELES - Nel primo grande evento in presenza dopo mesi, la statuetta per il miglior film è andata al favorito; quella per il migliore attore protagonista al meno quotato.L'Oscar per il miglior film alla 93/a edizione dei premi va a Nomadland di Chloé Zhao. La statuetta è per i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao.L'Oscar per la miglior regia alla 93/a edizione dei premi va a Chloé Zhao per Nomadland. E' la seconda donna a vincere la statuetta e la prima asiatica.Oscar per la migliore attrice protagonista a Francesc McDormand per Nomadland.Oscar per il migliore attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father - Nulla è come sembra. L'Italia resta delusa ed esce senza alcuna statuetta.