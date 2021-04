Parrucchieri, estetiste e tatuatori proclamano lo stato di agitazione

«Non possiamo più accettarlo. Le imprese sono in difficoltà e non riusciranno a resistere ancora per molto. - riferisce il segretario provinciale Stefano Castronuovo -. La prolungata crisi sta portando i titolari d'impresa e le proprie famiglie a ristrettezze economiche tali da non poter soddisfare i propri bisogni primari. Il Decreto sostegni, si è rivelato uno strumento poco utile al sostentamento delle imprese artigiane. Procrastinare ancora la chiusura dei saloni e centri estetici rappresenterebbe una condanna a morte. Per questo motivo, chiediamo la riapertura in sicurezza delle attività, immediati ristori per tutte le aziende che a causa delle chiusure forzate, hanno subito un drastico calo del fatturato e la sospensione dei tributi comunali per non gravare ulteriormente sulle tasche dei nostri imprenditori».

Nei giorni scorsi Casartigiani, unitamente a Cna e Confartigianato ha quindi lanciato una petizione, che in pochi giorni ha già raggiunto 50mila firme, chiedendo al Governo segnali immediati di attenzione permettendo ai saloni di acconciatura e ai centri estetiste di riprendere la propria attività anche in zona rossa per arrestare il dilagare dell’abusivismo. La sospensione delle attività del settore benessere oltre a creare un danno economico insostenibile, sta infatti incentivando il lavoro a domicilio da parte di soggetti che non possiedono i requisiti professionali e non rispettano le norme di sicurezza per poter svolgere l’attività né tantomeno i protocolli anti Covid adottati dal Governo, contribuendo in tal modo alla diffusione del virus.