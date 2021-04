AIMS: continuano i corsi di formazione per avvocati, studenti in giurisprudenza e praticanti avvocati

BARI - Oramai è molto più che una novità: AIMS Eventi rappresenta una realtà nel panorama educativo e lancia la Formazione A Distanza (FAD) anche in campo forense per raggiungere migliaia di corsisti su tutto il territorio nazionale. Referente e responsabile dei Corsi è l’avvocato Paolo Iannone del Foro di Bari, giurista esperto che vanta oltre cento pubblicazioni scientifiche e altrettanti relazioni a convegni avendo – oltretutto – già relazionato alla Camera dei Deputati e per la Scuola Superiore della Magistratura.Superato l’avvio dei primi seminari giuridici, oggi AIMS Eventi apre già le porte alla terza edizione del primo Corso nazionale di tecniche di redazione di atti e pareri per l’esame di avvocato 2021 unitamente a tanti altri eventi formativi, ove fa da apripista il Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario dedicato a studenti di giurisprudenza e medicina, ma anche avvocati, praticanti avvocati e dipendenti amministrativi.Un 2021 partito, quindi, all’insegna della formazione continua per studenti di giurisprudenza, ove AIMS Eventi si propone come punto di riferimento nel settore anche mediante una tecnologia informatica all’avanguardia per la Formazione A Distanza (FAD) unitamente alla possibilità per i corsisti di poter interagire col docente rivedendo le lezioni live e fruendo di e-book in dotazione per i vari Corsi. Difatti, nel Corso di preparazione all’esame di avvocato, i praticanti avvocati potranno usufruire di due manuali, uno di tecniche di redazione degli scritti giuridici e un altro di atti e pareri, a cura dell’avvocato Paolo Iannone.Lo stesso responsabile dei corsi giuridici di AIMS Eventi ha dichiarato: “La domanda che viene sollevata più volte dai praticanti avvocati è sempre la stessa, ovvero come superare l’esame scritto di abilitazione. Ebbene, serve saper redigere un elaborato avvincente e, quindi, non basta sapere, occorre anche saper fare; ma attenzione, non bisogna confondere una scrittura giuridica coinvolgente con uno scritto forbito, perché potrei usare il linguaggio più ricercato ed elegante di questo mondo, ma non colpirei nel segno. Il problema è tutto qui e non è poco: grazie a questa innovativa formazione sarà possibile individuare con chiarezza quali domande richiede la traccia e quali risposte corrette fornire al cliente immaginario che viene assegnato al corsista nel compito scritto”.Le iscrizioni al Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato di dicembre 2021 sono già aperte sul sito www.aimseventi.it, per un percorso formativo di cinquanta ore di lezione suddivise in tredici incontri, di cui uno motivazionale per poter affrontare nel migliore dei modi la prova concorsuale.