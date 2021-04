- Nadia De Munari, missionaria laica di 50 anni, è stata assassinata in Perù dove prestava servizio umanitario a Chimbote, dove era responsabile del centro 'Mamma mia' di Nuevo Chimbote. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra omicidi di Lima per far luce sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione la missionaria, originaria di Schio, sarebbe stata uccisa con un'ascia nel sonno in un tentativo di rapina.