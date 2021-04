Premier League, il Manchester City vince contro l'Aston Villa ed è primo in classifica

(via Manchester City Fb)





FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaduesima giornata di Premier League il Manchester City vince 2-1 fuori casa con l’Aston Villa ed è primo con 77 punti. Nel primo tempo al 1’ passa in vantaggio l’Aston Villa con Mc Ginn, tiro di destro su passaggio di Watkins. Al 22’ pareggia Foden, tiro di sinistro. Al 40’ Rodri di testa realizza il gol decisivo per la squadra di Pep Guardiola. Resta in corsa per lo scudetto il Manchester United che supera 3-1 in casa il Burnley ed è secondo a 66 punti. Il Chelsea pareggia 0-0 in casa col Brighton. I blues consolidano il quarto posto e la zona Champions con 55 punti. Il Tottenham pareggia 2-2 in trasferta con l’Everton.

Il tecnico del Tottenham Josè Mourinho è esonerato. Al suo posto subentra Ryan Mason che debutta in panchina con un successo 2-1 nel recupero in casa col Southampton. Il Newcastle si impone 3-2 in casa col West Ham e fa un salto di qualità. Il Wolverhampton si aggiudica 1-0 l’incontro in casa con lo Sheffield United e fa un passo in avanti fondamentale verso la salvezza. Il Liverpool pareggia 1-1 a Leeds e continua la sua crisi di risultati. L’Arsenal pareggia 1-1 in casa col Fulham e resta in corsa per qualificarsi all’Europa League. Il Leicester vince 3-0 in casa col West Bronwich Albion ed è terzo con 59 punti.