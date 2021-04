Per la trasmissione 'PugliaOggi' intervista in diretta Fb all'Avv.Jacopo Metta, titolare dello storico studio legale Metta sito in Corso Vittorio Emanuele a Bari. Il focus dell'evento sarà sullo spinoso tema della. Parteciperanno alla diretta il direttore del Giornale di Pugliae il giornalistaLINK: https://www.facebook.com/GiornalediPuglia