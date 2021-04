Rapina finisce nel sangue: due banditi uccisi da gioielliere

L'arrivo del 118 non ha potuto far nulla per i rapinatori stesi sul manto stradale, se non constatarne la morte, mentre i carabinieri cercano di fare luce sulla dinamica dei fatti, oltre a dare la caccia ad un presunto terzo complice che alcuni testimoni avrebbero visto fuggire in macchina.





Tra i primi ad accorrere nel luogo dell'agguato è stato il sindaco della cittadina che, avvertiti i colpi di pistola è sceso in strada: "Stavamo preparando i lavori del Consiglio comunale, quando abbiamo sentito gli spari in strada. Mi sono spaventato e sono sceso a controllare. La situazione è ancora confusa. So solo che è stata presa di mira una famiglia onesta e per bene, ora sotto choc. Che pochi anni fa era già stata presa di mira, aggredendo violentemente il titolare, moglie e figlia. Una scena che purtroppo si è ripetuta, ma questa volta i banditi erano armati".

Rapina andata male per due rapinatori che sono stati freddati dai colpi di pistola del gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Lo sfortunato protagonista della vicenda è il titolare della gioielleria Roggero che, già nel 2015, fu vittima della rapina e della violenza dei rapinatori insieme a moglie e figlia, che furono immobilizzate e chiuse in bagno.