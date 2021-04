Champions: blitz del Manchester City a Parigi

(via Manchester City Fb)

La sfida più attesa delle semifinali di Champions se l'aggiudica il Manchester City di Guardiola, battendo in rimonta il Psg. Ritmi alti e tanto gioco protagonisti sul palcoscenico su cui è andata in scena la sfida tra le stelle inglesi e parigine, in uno spettacolo a due atti. La prima frazione è stata completamente dominata dagli uomini di Pochettino che si sono portati anche in vantaggio al 15'. Marquinhos ha battuto Ederson di testa su calcio d’angolo battuto da Di Maria.Nella ripresa è salito in cattedra il City. Al 64' De Bruyne ha pareggiato grazie ad un cross che è rimbalzato in area e ha beffato Navas, posizionato male. Mahrez ha firmato il definitivo 1 a 2 al 71' direttamente da calcio di punizione. La rimonta è stata facilitata dall'espulsione di Gueye al 77' per una brutto fallo ai danni di Gundogan.Gli uomini di Guardiola guadagnano un ottimo vantaggio in vista della gara di ritorno ma tra le due squadre ci sarà ancora battaglia.