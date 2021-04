Riaprono le attività all'aperto

ROMA — Da fine aprile si ricomincia all’aperto, ma resta il coprifuoco alle 22. Gli studenti tornano in presenza, tranne che in zona rossa. Regole precise per il ritorno nei teatri, cinema e musei. Si può tornare a giocare a calcetto. Dal primo maggio fino a mille presenze negli stadi. Il primo giugno al via le palestre. Dal primo luglio si potranno riorganizzare le Fiere. Dal 15 maggio in funzione stabilimenti balneari e piscine scoperte. Ci si potrà spostare tra le regioni, ma serve un pass, sul modello del green pass Ue, per quelle a zona rossa e per partecipare a determinati eventi.