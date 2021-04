ROMA - A sei mesi di distanza dall'ultima volta, si torna a cenare fuori, anche se solo ed esclusivamente all'aperto. E si potrà riprendere a viaggiare liberamente tra regioni gialle per qualsiasi motivo, turismo compreso: era vietato da prima di Natale.Con solo 5 regioni in arancione (), una in rosso (Sardegna) il resto dell’italia da oggi è tornata in giallo. Previsti maggiori controlli sulla movida. Da oggi tornano in classe l’89,5% degli studenti. In calo intanto contagi, decessi e ricoveri.