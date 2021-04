Rkomi e Tommaso Paradiso, è uscito il videoclip del brano "Ho spento il cielo"

MILANO - Ho spento il cielo è il titolo che sancisce la nuova collaborazione artista tra Rkomi e Tommaso Paradiso. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, pubblicato nelle scorse ore. Ho spento il cielo è un brano dove le liriche introspettive dell’artista milanese si sposano perfettamente con le melodie pulite e la potenza espressiva di uno dei cantautori romani per eccellenza.

Rkomi in Taxi Driver, il nuovo album in uscita il 30 aprile, si spinge ancora più in avanti nel personale percorso artistico già tracciato nel suo precedente lavoro, Dove gli occhi non arrivano.

Taxi Driver è frutto di un lungo lavoro sulle canzoni, che lo ha portato alla ricerca di nuovi stimoli. Il titolo, oltre all'ovvia citazione cinematografica che racchiude, spiega molto bene il concept del progetto. Come un tassista dallo sguardo acuto e impenetrabile, abituato a vivere e respirare la metropoli assorbendone ogni vibrazione positiva e negativa, l’artista entra in mondi e storie diverse, senza perdere la propria identità e i tratti che lo contraddistinguono, ma spingendosi ancora più lontano.