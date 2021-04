Calcio, Serie B: le nuove date delle ultime quattro giornate

FRANCESCO LOIACONO - Importante decisione del Direttivo della Lega di Serie B. Il campionato si fermerà martedì 20 Aprile e sabato 24 Aprile per la decisione della Asl di Pescara di rinviare fino al 26 Aprile le partite della squadra abruzzese per le positività di alcuni calciatori al Covid. Cambiate le date delle ultime quattro giornate. Il torneo riprenderà sabato 1 Maggio con le partite della trentacinquesima giornata. Martedì 4 Maggio si giocherà un turno infrasettimanale. Venerdì 7 Maggio si giocherà la penultima giornata di ritorno e lunedì 10 Maggio l’ultima giornata.

E’ stato deciso inoltre che i play off inizieranno giovedì 13 Maggio con un turno preliminare. L’andata delle semifinali si disputerà lunedì 17 Maggio e il ritorno giovedì 20 Maggio. L’andata della finale per la promozione in Serie A si giocherà domenica 23 Maggio e il ritorno giovedì 27 Maggio. Decise anche le date dei play out per definire la quarta e ultima retrocessione in Lega Pro. L’andata si giocherà sabato 15 Maggio e il ritorno venerdì 21 Maggio.