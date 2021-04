Scaparro pubblica il nuovo singolo ''Non so''

Da martedì 27 aprile sarà disponibile in tutti i digital store e in rotazione radiofonica ‘’Non so", il nuovo singolo del cantautore romano Scaparro, prodotto dall’etichetta The Bluestone Records.

‘’Non so’’ – spiega Scaparro – è un brano che racconta la fine di una relazione d'amore complicata e difficile che ha portato entrambi a dirsi addio. La storia trova il suo finale come in una canzone che non si interrompe ma scema piano piano abbassandosi di volume fino a scomparire. Gianmarco Scaparro in arte "Scaparro" è un giovane talento romano che sin dalla tenera età, si avvicina alla musica.

Nei suoi testi racconta l'amore in tutte le sue forme, l'amore per la vita, per una donna, per la musica. Amare qualcuno è un pó come amare l'arte, sai già che ti renderà precario ma non potrai farne a meno. Scaparro è a lavoro al suo secondo album che sarà rilasciato entro quest'anno.