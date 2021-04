Scatolette e bustine di cibo umido Gourmet gatto

Dobbiamo comprendere il suo istinto



Il punto è che il gatto è un animale predatore, un felino elegante e raffinato che predilige precise abitudini. Il fatto di vivere in cattività senza poter espletare il suo animo da caccia e, quindi, la possibilità di procacciarsi delle scorte, destabilizza il suo modo di essere. In pratica lo stomaco del gatto è piccolo ed elastico per cui potrebbe mangiare molto e poi digiunare tranquillamente per giorni.



Un gatto selvaggio, per esempio, mangia circa venti piccole prede in modo da assicurarsi sempre la sopravvivenza. Ecco perché la non possibilità di cacciare potrebbe essere di per sé un motivo di stress.





Lo stesso vale per cibo diverso dal solito che ha un odore e un aspetto diverso e che, quindi, pone il gatto in soggezione.



Come gestire l’alimentazione del gatto tra gusto e qualità?



I nutrienti degli alimenti devono essere compensati con il buon sapore ma, per un umano, può diventare molto difficile capire quale varietà scegliere in base a ciò che il gatto predilige. Quando il gatto non mangia è sempre meglio portarlo dal veterinario per capire assieme se il rifiuto deriva da disturbi e disagi o se è tutta una questione di sapore.



In realtà i gatti non hanno un palato come quello umano ma usano l’olfatto per capire se qualcosa è commestibile o meno. In caso il gatto non avesse alcun problema di salute, quindi, il suo rifiuto potrebbe significare che il cibo è compromesso o che ha un odore che non lo convince affatto. In questo caso dovrai provare a cambiare marchio o ingredienti e notare se l’appetito dovesse finalmente tornare.