Selezioni regionali concorso musicale Soroptimist Italia: trionfa Maria Serena Salvemini, allieva del Conservatorio di Bari

Il Soroptimist International Club d’Italia, allo scopo di valorizzare le eccellenze femminili in campo musicale e promuoverne le professionalità, bandisce il Concorso nazionale biennale “Giovani talenti femminili della musica Alda Rossi da Rios”. Possono partecipare al Concorso musiciste italiane e straniere, iscritte ai corsi superiori del Vecchio Ordinamento, o a Triennio e/o Biennio di secondo livello del Nuovo Ordinamento degli Istituti italiani di Alta Formazione Artistica Musicale.La selezione regionale pugliese del Concorso si è tenuta quest’anno online, a causa dell’emergenza pandemica, con una giuria costituita da musiciste pugliesi: Giovanna D’Amato, Referente regionale (per la Puglia) del Concorso Soroptimist, docente presso il Conservatorio di Musica di Benevento; Gabriella Laura Del Vecchio; Adriana De Serio, docente presso il Conservatorio di Musica di Bari; Giuseppina Francavilla; Rossella Palumbo; Valentina Parentera, docente presso il Conservatorio di Lecce; Angelarosa Ricco, Presidente Soroptimist Club di Foggia. Cinque le giovanissime candidate partecipanti, di età compresa tra i 16 e i 23 anni: Lucrezia Bonasia, chitarra, Istituto Musicale di Taranto; Miriam Capuano, violino, Conservatorio di Monopoli; Arianna Picci, flauto, Conservatorio di Lecce; Maria Serena Salvemini, violino, Conservatorio di Bari; Giovanna Sevi, violino, Conservatorio di Foggia. La prova concorsuale si è svolta procedendo all’ascolto, da parte della commissione giudicatrice, delle registrazioni audio-video che ciascuna candidata ha inviato, insieme alle partiture dei brani eseguiti.Vincitrice della selezione regione Puglia del Concorso “Giovani talenti femminili della musica”, indetto dal Soroptimist Club d’Italia, per il biennio 2019/2021, è risultata la violinista sedicenne Maria Serena Salvemini, allieva, presso il Conservatorio di Musica di Bari, del M° Corrado Roselli, attuale direttore del Conservatorio. La Salvemini, “figlia d’arte”, vanta un curriculum artistico molto cospicuo, includente concerti anche con importanti orchestre. Nel prossimo mese di settembre l’attendono le due prove concorsuali della selezione finale nazionale, per decretare le vincitrici dei tre premi (borse di studio) previsti.Il Soroptimist Club d’Italia, e la Federazione Europea dei Soroptimist Club erogano, infatti, circa annualmente, numerose borse di studio per sostenere economicamente sia studentesse meritevoli sia giovani donne professioniste interessate a perfezionare le proprie competenze.