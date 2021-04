Settimana biodiversità Puglia 2021, Pentassuglia: "Un evento per valorizzare, raccontare e tutelare l'agrobiodiversità pugliese"

BARI - La Giunta regionale ha approvato il programma delle attività previste per la “Settimana della Biodiversità pugliese”, in programma dal 17 al 21 maggio 2021, quarta edizione di un evento promosso dalla Assessorato Agricoltura della Regione Puglia.“Per il quarto anno consecutivoaderiamo alla Settimana della Biodiversità per valorizzare, raccontare e tutelare l’agrobiodiversità pugliese. Non potevamo mancare, non solo per essere consequenziali, ma per essere seri, operativi e, soprattutto, per mettere in evidenza la nostra biodiversità. Di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e con il nostro sistema universitario pugliese non soltanto dobbiamo salvaguardare le 600 varietà che abbiamo monitorato come nostre qualità vegetali, ma dobbiamo soprattutto mettere a disposizione delle generazioni future la nostra biodiversità. Anche per questa quarta edizione lavoriamo di concerto con il sistema scolastico con una grande iniziativa, ovvero un concorso fotografico che diffonderemo sui nostri canali istituzionali per mettere in evidenza come si coltivano e valorizzano le nostre eccellenze”.L’evento, anche quest’anno, si svolge in occasione dalla Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita dalla Legge 194/2015 ma, rispetto alle passate edizioni, sarà in modalità virtuale e con un fitto calendario di appuntamenti che saranno resi noti a breve, in occasione di una conferenza stampa. Saranno coinvolti tutti gli Istituti di ricerca e Dipartimenti universitari pugliesi che hanno aderito all’evento: l’Università di Bari, Lecce e Foggia, gli Istituti del CREA e del CNR, ITS di Locorotondo, che nel lavoro organizzativo sono coordinati dal Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università di Bari. A prendere parte alla preparazione degli eventi sono stati invitati anche gli Enti dei parchi nazionali e regionali.La Settimana della Biodiversità 2021 è un percorso di conoscenza della bellezza delle risorse agro-ambientali del territorio che coinvolgerà le scuole pugliesi anche con un concorso fotografico “Obiettivo Biodiversità”, finalizzato a rendere gli studenti parte attiva nel ‘raccontare’ la nostra biodiversità.Inoltre l’evento consentirà di raccogliere documentari e docufilm, scatti fotografici inediti, video-interviste, presentazioni e unità didattiche, da mettere a disposizione dei cittadini e soprattutto delle scuole.