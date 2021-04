Calcio, Serie B: la Salernitana vince, il Monza e la Spal pareggiano

Nella trentaduesima giornata di Serie B la Salernitana vince 1-0 in casa col Frosinone ed è terza con 54 punti, a -4 dal Lecce. L’ Empoli è primo a 59 punti, ma deve recuperare le partite con la Cremonese in trasferta e il Chievo in casa rinviate per le numerose positività al Covid dei calciatori della squadra toscana. Il Monza pareggia 1-1 in Lombardia col Pescara e non riesce a fare un salto di qualità.

La Spal non va oltre l’1-1 al “Paolo Mazza” col Venezia e manca l’occasione per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Debutta con un successo 3-0 a Lignano Sabbiadoro con l’Entella il nuovo tecnico del Pordenone Maurizio Domizzi. L’ Ascoli supera 2-1 nelle Marche il Vicenza e raggiunge a 31 punti al terzultimo posto la Reggiana, bloccata sul 2-2 al “Mapei Stadium” dal Brescia. La Cremonese si impone 1-0 a Cosenza e fa un passo in avanti importante verso la salvezza. La Reggina pareggia 1-1 in rimonta a Cittadella e continua la sua serie positiva di risultati.