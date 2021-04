Europa League: la Roma sfida l'Ajax nell'andata dei quarti di finale

(via AS Roma Fb)

Gli olandesi hanno superato gli svizzeri dello Young Boys con due vittorie, 3-0 in casa all’andata e 2-0 fuori casa al ritorno. Nella Roma Fonseca non potrà contare su Mkhitaryan Smalling Zaniolo Kumbulla Karsdorp e El Shaarawy infortunati. Esterni Veretout e Spinazzola. Regista Pellegrini. In attacco Dzeko e Pedro. Nell’Ajax il tecnico Ten Haag dovrà rinunciare a Blind e Mazraoui per problemi muscolari e a Onana squalificato. Sulle fasce Gravenberch e Klaassen. Trequartista Tadic. In avanti Antony e Neres.

- Stasera la Roma sfiderà alle 21 ad Amsterdam l’ Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa è l’ unica italiana rimasta nelle Coppe Europee dopo le eliminazioni della Juve e della Lazio in Champions League e del Milan in Europa League. Negli ottavi di finale la squadra di Paulo Fonseca ha eliminato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk imponendosi 3-0 all’ Olimpico nell’andata e 2-1 in trasferta nel ritorno.