Tennis: Martina Trevisan e Jasmine Paolini eliminate nel primo turno delle qualificazioni del torneo di Madrid

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno delle qualificazioni del torneo di Madrid di tennis donne Martina Trevisan eliminata 6-2 6-4 dalla kazaka Zarina Diyas. La Trevisan è efficace col servizio ma non basta per superare la Diyas. Jasmine Paolini perde 6-4 6-7 6-4 con la serba Nina Stojanovic. La Paolini si fa notare in positivo con i passanti incrociati e le demi volèe però non riesce a prevalere sulla Stojanovic. L’australiana Ajla Tomljanovic vince 6-4 6-1 con la tedesca Mona Barthel.

La taiwanese Hsieh Su Wei prevale 1-6 7-6 6-0 con la romena Jaqueline Cristian. La slovena Tamara Zidansek si aggiudica 6-7 6-1 6-3 l’incontro con l’altra slovena Kaja Juvan. L’ucraina Kateryna Kozlova si impone 6-1 6-4 con l’estone Kaia Kanepi. L’altra rumena Ana Bogdan batte 7-6 7-5 la ceca Katerina Siniakova. La cinese Wang Xiyu supera 6-1 4-6 7-6 la francese Alizè Cornet. La giapponese Nao Hibino elimina 6-2 3-6 6-3 l’altra francese Oceane Dodin.