MADRID - Norbert Feher, colpevole di aver ucciso 5 persone nel 2017, è stato condannato all'ergastolo in Spagna. La pena potrà essere ridotta solo a determinate condizioni e soltanto dopo 30 anni di reclusione.Feher era già stato condannato all’ergastolo in Italia dal tribunale di Bologna nel 2019 per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, compiuti nell’aprile del 2017 tra Bologna e Ferrara.