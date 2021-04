BRUXELLES — La Commissione europea e gli Stati membri hanno avviato la procedura di soluzione delle controversie con AstraZeneca in quanto "particolarmente preoccupati per le insufficienti consegne di dosi, non in linea con gli impegni stabiliti nel contratto". L'esecutivo Ue "aspetta ancora che l’azienda chiarisca una serie di problemi in sospeso".