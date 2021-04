Vaccini, Gemmato interroga il ministro: "Ora si dia priorità a chi opera nel settore alimentare"

BARI - Il segretario della XII Commissione Sanità alla Camera dei deputati, on.(Fratelli d'Italia), ha presentato questa mattina una interrogazione al ministro della Salute, on. Roberto Speranza. «Dopo aver vaccinato anziani ultra 80enni ed under 70, soggetti fragili e pluripatologici, Forze dell'ordine e personale scolastico, credo sia opportuno dare priorità agli operatori della vendita di generi alimentari. Salumieri, banconisti, cassieri, commessi: dai negozi di vicinato ai supermercati, ai centri commerciali, ci sono lavoratori che dal primo giorno di pandemia sono stati esposti al rischio di contagio, assicurando un servizio essenziale, di importanza quotidiana", ha dichiarato Gemmato."Tutelare chi ogni giorno distribuisce generi alimentari di prima necessità costituisce un fattore di successo dell’intero piano di vaccinazione. La mancata immunizzazione prioritaria di questi lavoratori e la conseguente eventuale positività al Covid-19 di un solo dipendente di questi esercizi commerciali (paucisintomatico o ancor peggio asintomatico) determinerebbe due seri pericoli: il che possano essere vettori del virus a contatto coi consumatori, oltre alla temporanea interruzione del servizio, con conseguenti perdite economiche per le attività", conclude Gemmato.