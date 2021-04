BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 21-27 aprile, la riduzione di nuovi casi (-7,7%) e decessi (-10,5%). Scendono anche i posti letto occupati in ospedale da pazienti COVID, ma le terapie intensive rimangono ancora sopra la soglia di saturazione in 7 Regioni. Lo rende noto la fondazione indipendente.Il ritmo della campagna vaccinale - prosegue la nota - cresce in maniera lenta e costante, ma il target delle 500mila somministrazioni al giorno è ancora lontano: pesa il mancato decollo delle consegne. Nel confronto con gli altri Paesi europei l’Italia sale in classifica per la copertura degli over 80, è quartultima per le fasce 60-69 e 70-79.