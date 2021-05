1° maggio: al via gli eventi di Indie Italia Magazine

“Una Canzone ci salverà dal futuro”



ROMA - Sabato 1 Maggio 2021, i canali della community di Indie Italia Magazine saranno interamente dedicati alla pubblicazione di 20 esibizioni inedite di cantautori, cantautrici e band: progetti artistici appositamente selezionati dallo staff della community per offrire al pubblico una giornata all’insegna della musica e della condivisione di idee e di visioni artistiche.Indie Italia Magazine è una webzine seguita da oltre 30.000 followers che tratta di musica indipendente e di cultura pop, tra le più seguite nello scenario “indie” italiano.“L’anno scorso, l’organizzazione del “Primo Maggio” in streaming, appariva come una scelta obbligata considerando i fattori esogeni improvvisi che stavano coinvolgendo per la prima volta le vite di tutti. Sarebbe stato un evento unico appunto, destinato a non ripetersi, almeno nei nostri pensieri, nelle nostre intenzioni. Il flusso degli eventi va avanti e noi ci modifichiamo con esso, ci adattiamo per poi rinascere anche se l’attesa può essere lunga. Rinascere è il fine ultimo. Non importano le ragioni che ci abbiano portato a questa seconda edizione del “Primo Maggio” di INDIE ITALIA MAG, ciò che importa di più è che anche quest’anno un evento del genere abbia potuto avere luogo e soprattutto possa contare su due partner d’eccezione: stiamo parlando di Bauli in Piazza e di Scena Unita , due realtà che negli ultimi mesi hanno agito per far valere i diritti e le le necessità degli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, musica, teatri, arte per utilizzare una parola”, dice Salvatore Giannavola, digital strategist e founder della community.Tramite l’organizzazione di questo evento online, Indie Italia Magazine intende sensibilizzare il pubblico rispetto alle tematiche e alle mission di Scena Unita e Bauli in piazza , partner ufficiali del progetto.