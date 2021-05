Aereo TUI Belgium dirottato per sospetta perdita di carburante

Il dirottamento è stato descritto dal vettore come una misura precauzionale, non un'emergenza. Il presunto guasto si è verificato durante il sorvolo di Belgrado, a 40.000 piedi. Un Boeing 737 sostitutivo (registrato OO-JAY),evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato inviato per raccogliere i passeggeri a terra.

BRUXELLES - Il 27 maggio, il pilota di un Boeing 737-700 della compagnia aerea charter TUI fly Belgium (registrato OO-JAO) volo TB2182 da Thira, in Grecia, e Bruxelles, in Belgio con 80 passeggeri a bordo. ha deciso oggi di cambiare rotta ed atterrare all'aeroporto di Belgrado, in Serbia, per via di una presunta perdita di carburante che aveva portato allo spegnimento i un motore.