Aka 7even, in radio il nuovo singolo ''Loca''

Dopo aver conquistato la maglia per la finale di Amici di Maria De Filippi, Aka 7Even torna in radio da venerdì 14 maggio con il nuovo singolo “Loca”, che anticipa l’uscita del suo omonimo album d’esordio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Il disco sarà disponibile in formato fisico, con una speciale versione cd autografato con poster su Amazon (in uscita il 21 maggio) e nel formato vinile autografato con poster (in uscita il 4 giugno), e digitale.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si contraddistingue nella ventesima edizione del programma per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola scrive “Mi Manchi”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, l’artista lancia altri due brani, “Yellow” e “Mille parole”.