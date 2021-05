Bari, riqualificazione Park&Ride di largo 2 Giugno: la giunta approva lavori di completamento con l’installazione di 35 telecamere di videosorveglianza

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato il progetto preliminare per i lavori di completamento della sistemazione a verde attrezzato e parcheggio del park&ride di largo 2 Giugno con la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, per un importo complessivo di 165.560 euro.Si tratta di un progetto che utilizza parte dei ribassi dell’appalto per la riqualificazione del parcheggio di scambio per implementare il numero di telecamere inizialmente previste in base alle disponibilità economiche. Ai quattro dispositivi iniziali se ne aggiungeranno così altri trentacinque, in modo da coprire l’intera area di parcheggio e le zone limitrofe al fine di ridurre sensibilmente i fenomeni di furto e danneggiamento più volte segnalati dagli utenti del servizio.“Nel tempo questo parcheggio di scambioha registrato il maggior numero di episodi di vandalismo e tentativi di furto: quindi con una buona illuminazione diffusa e un sistema di videosorveglianza capillare sull’intera area confidiamo, al termine dei lavori, di poter rendere il park&ride di largo 2 Giugno non solo più funzionale e verde ma anche molto più sicuro per gli utenti”.