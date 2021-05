Covid: martedì 18/5 le vacanze green degli italiani

La pandemia ha rivoluzionato le priorità degli italiani e favorito una svolta country che ha cambiato anche i programmi per le imminenti vacanze estive oltre a consumi, lavoro, hobby e scelte abitative, con una prepotente riscoperta della campagna. Una rivoluzione al centro dell’incontro in presenza “L’Italia torna contadina” di martedì 18 maggio 2021, ore 9.30 nella sede della Coldiretti in via XXIV Maggio 43 a Roma, a venti anni esatti dall’approvazione della Legge di Orientamento che, dopo l’emergenza mucca pazza, ha favorito la rigenerazione dell’agricoltura italiana che è diventata oggi la più green d’Europa.

Focus delle vacanze estive degli italiani con il boom del turismo enogastronomico alla ricerca delle specialità alimentari del territorio, dopo il lungo periodo di lockdown della ristorazione. Sarà inaugurato il primo salone dei “Sigilli di Campagna Amica 2021”, cibi salvati durante il lockdown da scoprire durante l’estate grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia dagli agricoltori durante la pandemia. Saranno presentati i risultati dell’indagine elaborata da Coldiretti/Notosondaggi sul ritorno della campagna nella vita degli italiani, dopo essere stata per decenni abbandonata.

Con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini intervengono tra gli altri Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione UniVerde, Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, Massimo Garavaglia Ministro del Turismo, Roberto Speranza Ministro della Salute, Maurizio Martina Vicedirettore Fao, Maria Bianca Farina Presidente Poste Italiane, Stefano Vaccari Direttore Generale Crea e Antonio Noto, Direttore NotoSondaggi.