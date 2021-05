Basket: la Virtus Bologna vince 97-68 in casa col Treviso

(via Virtus Segafredo Bologna fb)





Quarto quarto, Adams 82-57 per gli emiliani. Ricci, 89-61. La Virtus Bologna vince questo quarto e 97-68 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono secondi in classifica con 38 punti. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Gamble 16 punti e Belinelli 13. Nel Treviso Imbrò 12 punti e Logan 11. Nella trentesima giornata la Virtus Bologna giocherà lunedì 10 Maggio alle 20,30 in casa col Trento.

Nel recupero di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 97-68 in casa col Treviso. Primo quarto, Ricci 11-2 per gli emiliani. Logan tiene in gara i veneti, però 13-7 Virtus. Abass, 20-7. Bologna prevale 27-15. Secondo quarto, Abass 31-17 per gli emiliani. Hunter, 35-23. Pajola, 46-27. Gamble, 50-30. Bologna si impone di nuovo 51-32. Terzo quarto, Belinelli 54-35 per gli emiliani. Ancora Belinelli con una tripla 66-37. Russell mantiene in corsa Treviso, ma 75-50 Virtus. Bologna trionfa 75-52.