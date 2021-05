- Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 2-2 in casa col Catania. Nel primo tempo al 15’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Curcio di testa su passaggio di Di Jenno. Al 20’ raddoppia D’Andrea, tiro di destro. Al 34’ i siciliani riaprono la gara con Golfo di testa su cross di Zanchi. Nel secondo tempo al 32’ il Catania pareggia con Golfo, tiro rasoterra. Il Foggia è nono con 51 punti. Nel primo turno della fase a gironi dei play off i dauni giocheranno domenica 9 Maggio a Catania.