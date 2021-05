Basket: l'Armani Milano vince in casa con la Vanoli Cremona

(Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentesima giornata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 74-66 in casa con la Vanoli Cremona. Primo quarto, Hommes 9-8 Cremona. Mian, 12-8. Le Day impatta per l’Armani, questo quarto termina in parità, 17-17. Secondo quarto, Roll 19-17 Armani. Moraschini, 23-21. Shields, 28-21. Moraschini, 35-23. Milano prevale 39-28. Terzo quarto, Mian tiene in gara Cremona ma 41-31 Armani. Punter, 47-33 per la squadra di Ettore Messina. Le Day, 50-42. Milano trionfa 51-43.

Quarto quarto, Tarczewski 55-44 Armani. Punter, 61-50. Moraschini, 68-57. Punter, 72-59. Biligha, Milano vince questo quarto e 74-66 tutta la partita. Successo importante per l’Armani. Termina la fase regolare del campionato al primo posto con 44 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Ettore Messina Punter 13 punti e Tarczewski 12. Nel Cremona Poeta 15 punti e Mian 14. Nei quarti di finale dei play off scudetto l’Armani Milano giocherà al meglio delle cinque partite contro Trento. La prima gara si disputerà oggi alle 17,30 a Milano.