Calcio, Serie B: il Cittadella ospita il Brescia, il Chievo Verona sfida il Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Oggi inizieranno i play off di Serie B col turno preliminare. Alle 18 il Cittadella sfiderà in casa il Brescia. La squadra di Roberto Venturato potrà qualificarsi per le semifinali nelle quali affronterebbe il Monza con due risultati su tre a disposizione per il miglior piazzamento al termine della stagione regolare del campionato rispetto ai lombardi.

La squadra dello spagnolo Pep Clotet dovrà vincere per superare questo turno. Il Cittadella è arrivato sesto, il Brescia settimo. Alle 21 il Venezia giocherà al “Penzo” col Chievo Verona. Alla squadra di Paolo Zanetti basterà anche un pareggio per affrontare in semifinale il Lecce per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai veronesi. I gialloblu dovranno prevalere per evitare l’eliminazione. Il Venezia si è classificato quinto, il Chievo ottavo.