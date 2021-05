Basket: l'Efes Istanbul trionfa in Eurolega

Quarto quarto, Sanli 67-62 Efes. Mirotic impatta per gli spagnoli, 69-69. Micic, 72-69 per i turchi. Larkin,74-72. Singleton, 77-74. Micic, 81-76. Micic, l’ Efes Istanbul vince questo quarto, 86-81 tutta la partita e l’ Eurolega. Successo importante per i turchi. Migliori marcatori, nell’ Efes Micic 25 punti e Larkin 21. Nel Barcellona Higgins 23 punti e Kuric 18. Nella finale per il terzo e quarto posto l’Armani Milano vince 83-73 con i russi del Cska Mosca e arriva terzo. Migliori marcatori, nei lombardi Rodriguez 14 punti e Shields 11. Nel Cska Mosca Shengelia 18 punti e Lundberg 13.

Secondo quarto, Larkin tiene in partita i turchi ma 25-19 per gli spagnoli. Abrines, 27-24. Larkin, 30-29 Efes. Di nuovo Larkin, 34-29. Moerman, 38-31. Beaubois, i turchi si impongono 39-36. Terzo quarto, Micic 43-39 per i turchi. Di nuovo Micic, 46-39. Larkin, 48-41. Micic, 52-41. Larkin, 55-44. Dunston, 57-46. Micic, 59-48. Dunston, 61-51. Beaubois, 65-55. I turchi trionfano 65-58.