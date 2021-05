Calcio femminile: la Roma vince la Coppa Italia

Nel secondo tempo al 9’ la francese Lindsey Thomas della Roma non riesce a schiacciare di testa in porta. La gara non si sblocca e sono necessari i tempi supplementari. Nell’extra time la partita resta sullo 0-0. Si va ai rigori. Per la Roma decisivi i gol di Manuela Giugliano Anna Maria Serturini e della svizzera Vanessa Bernauer.





Per il Milan determinanti gli errori della spagnola Veronica Boquete e della scozzese Christy Grimshaw che si fanno parare i tiri dalla portiera rumena Carmelia Ceasar e l’unica rete la realizza la francese Laura Agard.

Nella finale di Coppa Italia di calcio femminile la Roma vince 3-1 ai rigori col Milan a Reggio Emilia. Nel primo tempo al 1’ l’inglese Natasha Dowie del Milan con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 15’ la spagnola Paloma Lazaro della Roma non concretizza una buona occasione. Al 41’ le giallorosse vanno vicine al gol con Elena Linari su punizione.