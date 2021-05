Basket: play off l'Armani Milano vince 74-65 a Trento e si qualifica per la semifinale

(via Olimpia Milano Fb)





Quarto quarto, Roll 54-47 Armani. Moraschini preciso nei tiri liberi, 56-49. Ancora Moraschini, 59-51. Roll, 63-56. Morgan impatta per Trento, 63-63. Le Day, 65-63 per i lombardi. Rodriguez, 70-65. Delaney, 72-65. Ancora Delaney, l’Armani Milano vince questo quarto e 74-65 tutta la partita. Successo importante per i lombardi. Migliori marcatori, nell’Armani Punter 14 punti e Moraschini 13. Nel Trento Williams 16 punti e Martin 13. Nella semifinale l’Armani Milano giocherà al meglio delle sette partite contro Venezia. La prima gara si disputerà stasera alle 20,45 a Milano.

Nella terza gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 74-65 a Trento e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Hines 9-8 per i lombardi. Williams, 13-11 Trento. Datome, 18-16 Armani. Biligha, Milano prevale 20-16. Secondo quarto, Roll tripla 23-16 Armani. Hines, 25-20. Moraschini, 28-22. Punter, 33-24. Le Day, 34-27. Delaney, Milano si impone di nuovo 36-29. Terzo quarto, Le Day, 38-34 Armani. Punter, 41-36. Ancora Punter, 47-38. Rodriguez, 49-42. Datome, Milano trionfa 52-45.