Feralpisalò -Bari 1-2, 10 anni fa il precedente in precampionato

- Il 30 luglio 2011, nel corso della preparazione alla Serie B 2011-12, il Bari affronta in un'amichevole di precampionato la Feralpisalò. I biancorossi, allenati da Vincenzo Torrente, si imporrano per 2-1 con reti di Rivaldo e di Forestieri e alle quali risponderanno i lombardi con dimezzamento delle distanze a firma di Cortellini. E' un precedente che, pur avulso dal contesto di un campionato, fa ben sperare al Bari che affronterà dalle 17.30 di domenica 23 maggio un avversario di spessore nei playoff della Serie C 2020-2021.