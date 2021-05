Basket, Play Off: l'Happy Casa Brindisi vince 85-64 in casa col Trieste

(Credits foto Happy Casa Brindisi Via Fb)

Nella prima gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 85-64 in casa col Trieste. Primo quarto, Delia 6-0 per i friulani. Ancora Delia, 10-6. Gaspardo tiene in gara i pugliesi, ma 11-10 Trieste. Bostic, 15-13 Happy Casa. Thompson, 17-13. Brindisi prevale 21-18. Secondo quarto, Perkins 25-18 per i pugliesi. Udom, 28-18. Tripla di Bell, 31-18. Delia mantiene in partita i friulani, però 34-22 Happy Casa. Thompson, Brindisi si impone di nuovo 43-28. Terzo quarto, Bostic tripla 46-31 Happy Casa. Perkins, 48-33. Harrison, 50-35.

Di nuovo Harrison, 53-39. Zanelli, 57-43. Brindisi trionfa 57-45. Quarto quarto, Grazulis tiene in corsa Trieste, ma 62-50 per i pugliesi. Bell, 68-53. Harrison, 72-57. Willis, 80-61. Gaspardo, 82-64. Brindisi vince questo quarto e 85-64 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 16 punti e Bostic 14. Nel Trieste Doyle 12 punti e Upson 11. Stasera nella seconda gara dei quarti di finale dei play off scudetto l’ Happy Casa Brindisi giocherà alle 20,45 in casa contro il Trieste.