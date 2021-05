Record di vaccinazioni in Puglia, FI: “Si raggiungono risultati importanti per la collettività”

BARI - Nota dei Consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Se la Puglia è tra le prime tre Regioni d’Italia per numero di somministrazioni di vaccino, è anche merito del pressing e dell’azione di pungolo che abbiamo esercitato noi consiglieri di opposizione, portando a casa un risultato importantissimo per la collettività pugliese. Se non avessimo fatto barricate, richiamando la Giunta regionale per un immediato cambio di passo, non saremmo arrivati ad offrire ai pugliesi un’organizzazione seria ed efficiente della campagna vaccinale.

Quest’ultima, infatti, è stata affidata al dottor Lerario, direttore della Protezione Civile, a seguito delle nostre ripetute denunce politiche di errori e ritardi da parte dell’assessore alla Salute. Perciò, possiamo accogliere con gioia questo importante traguardo, ma la battaglia per la Puglia continua: adesso che la Regione riesce a somministrare un numero elevatissimo di dosi, dobbiamo premere tutti insieme affinché arrivino molte più dosi di vaccini per immunizzare a tappeto la popolazione”.