Serie B, Play Off: il Cittadella e il Venezia volano in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Il Cittadella e il Venezia superano il turno preliminare dei play off di Serie B e si qualificano per le semifinali. La squadra di Roberto Venturato vince 1-0 in casa col Brescia. Per i veneti decisivo il gol realizzato al 40’ del primo tempo da Proia di testa su cross di Rosafio. La gara inizia con trenta minuti di ritardo per problemi al Var. Il Cittadella nelle semifinali dovrà vedersela col Monza. L’andata si disputerà a Cittadella e il ritorno a Monza. Il Venezia vince 3-2 al “Penzo” dopo i tempi supplementari col Chievo Verona. Nel primo tempo al 10’ il Chievo passa in vantaggio con Garritano su rigore concesso per un fallo di mano di Taugourdeau. Nel secondo tempo al 15’ la squadra di Paolo Zanetti pareggia. Bertagnoli devia di testa nella sua porta.

Necessari i tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare al 14’ il Chievo Verona ritorna in vantaggio con Mogos su rigore dato per un fallo di Ferrarini su Di Gaudio. Nel secondo tempo supplementare al 2’ il Venezia pareggia con Maleh, tiro di destro. All’11’ la squadra di Paolo Zanetti passa in vantaggio con Johnsen, tiro di sinistro. Al 122’i lagunari sbagliano un rigore dato per un fallo di Vaisanen su Forte. Forte si fa parare il tiro dal portiere Semper. Il Venezia nelle semifinali affronterà il Lecce. L’andata si giocherà a Venezia e il ritorno a Lecce.