Coronavirus: "Ricoveri dimezzati. Copertura vaccinale insufficiente tra over 60, urge restyling Regioni 'a colori'"

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 5-11 maggio, la riduzione di nuovi casi (-19%) e decessi (-15,4%). Si allenta ancora la pressione sugli ospedali: in 35 giorni -49,1% ricoveri con sintomi e -45,1% terapie intensive. Lo rende noto la fondazione indipendente.Sul fronte vaccini -ancora scoperta 1 persona su 4 nella fascia 70-79 e 1 su 2 nella fascia 60-69, necessario integrare la prenotazione volontaria con un sistema a chiamata attiva, un’adeguata campagna di comunicazione istituzionale e strategie di persuasione individuale. Regioni “a colori”: una revisione integrale del sistema rischia di avvitarsi in tecnicismi e divenire terreno di scontro Governo-Regioni, mandando nel frattempo in arancione alcune Regioni, meglio procedere ad un rapido restyling, conclude la nota.