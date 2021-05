ROMA - Sono 8.085 positivi al Covid di oggi in Italia. Le vittime sono 251. In provincia di Como si sono registrati 122 casi, 46 in quella di Lecco e 36 in quella di Sondrio. 287.026 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 306.744. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,5% di ieri.