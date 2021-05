David Guetta, Master Kg & Akon nel nuovo singolo ''Shine your light''

MILANO - ‘Jerusalema’ è stato più di un trend virale diventando un vero e proprio fenomeno culturale globale. Un brano che ha superato gli 800 milioni di streaming e i 7 miliardi di views su Tik Tok unendo persone da tutto il mondo arrivando a coinvolgere star come Cristiano Ronaldo e Janet Jackson fino ad autorità politiche come il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa che ha esortato il popolo sudafricano a sposare il fenomeno.

Come si può solo immaginare di dare seguito ad una hit di tale portata? Per questo singolo Master KG unisce le forze con il genio di David Guetta & Akon per la hit estiva perfetta, ‘Shine Your Light’, un brano che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Con ‘Shine Your Light’, Master KG e David Guetta danno un approccio fresco ai ritmi afro-house positivi e baciati dal sole di ‘Jerusalema’ e l’atmosfera decolla ulteriormente quando entra la parte vocale di Akon che cantando “having a good time dancing and laughing” ti fa arrivare dritto al cuore di una canzone carica di felicità e positività.

Master KG inventore del Bolobedu, una house music con un sapore Sud Africano, ora arriva ad uno step successivo della sua carriera. Ha portato un pezzo di cultura africana al grande pubblico con ‘Jerusalema’ al #1 della global Shazam chart per 8 settimane, raggiungendo il 3xPlatino in Italia, International Song of the Year agli NRJ Music Awards in Francia, nominato ai MOBO Awards, come Best African Act e ora è pronto a farci ballare di nuovo con ‘Shine Your Light’.

Dice Master KG: “Sono fortunato ed emozionato a collaborare con due leggende come David Guetta ed Akon. ‘Shine Your Ligh’t, è un singolo speciale per me perché non solo combina stili ed elementi musicali diversi ma diffonde anche un messaggio positivo. Unitevi alla nostra festa tesa ancora una volta ad unire la gente di tutto il mondo attraverso l’amore e la musica. Wanitwa Moss”

David Guetta non ha bisogno invece di introduzioni. Uno dei nomi più grandi della musica con 51 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 Grammy Awards vinti, UK sei #1 nella classifica singoli e innumerevoli dischi di Platino e Oro anche in Italia.

Dice Guetta: “Sono emozionato per questa collaborazione con Master KG, e felice di lavorare di nuovo insieme al mio amico di lunga data Akon. Spero che ‘Shine Your Light’ rechi gioia a tutti gli ascoltatori in giro per il mondo e che ci si possa far re-incontrare presto tutti insieme sul dancefloor”.

La voce di Akon è inconfondibile. Il suo talento ha toccato hit come ‘Lonely’, ‘Smack That’ ‘I Wanna Love You’, fino alla stessa ‘Sexy Bitch’ e ‘Play Hard’ con Ne-Yo con Guetta facendogli vendere circa 45 milioni di album nella sua carriera. Anche lui con 12 milioni di ascoltatori mensili, 5 Grammy nomination e 3 singoli al numero 1 in UK contribuirà al successo di questo brano pronto ad accompagnarci per tutta l’estate