Divella dona 5 quintali di pasta e biscotti

Il prezioso carico sarà affidato al parroco della Concattedrale, Don Francesco Lanzolla, che provvederà a ripartire le provviste tra le famiglie in difficoltà ed alla mensa gestita dalla parrocchia.

Gesto di generosità della Divella Spa, noto marchio di pastificio barese, che ha donato 5 quintali di confezioni di pasta e biscotti alla città di Bari da destinare alle famiglie bisognose. Al momento della consegna della donazione, avvenuta nei pressi della Concattedrale, il sindaco di Bariha commentato: "Ci sono tante famiglie che sono diventate fragili o più fragili per colpa della pandemia, di questa emergenza sanitaria che è diventata anche un'emergenza economica e sociale, però per fortuna in questa città c'è una rete di solidarietà importante, ci sono tante associazioni, parrocchie, scuole, singoli cittadini e tante aziende che ci aiutano a non lasciare indietro nessuno".