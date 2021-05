Duran Duran, tornano le leggende del pop con il nuovo singolo ''Invisible''

Tornano le leggende del pop, pluripremiate e acclamate a livello internazionale. I Duran Duran pubblicano il loro nuovissimo singolo "INVISIBLE", accompagnato da un innovativo video musicale che uscirà alle 16.00. Il singolo è il primo estratto dal loro attesissimo quindicesimo album in studio che si intitolerà FUTURE PAST e che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre 2021 per TAPE MODERN/BMG.

FUTURE PAST vanta stimati produttori tra i quali Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, ed ospiti speciali come il chitarrista del Blur Graham Coxon, l'ex pianista di Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce. Altri entusiasmanti ospiti saranno annunciati più avanti.

Il primo singolo singolo estratto dal nuovo lavoro, in uscita oggi sulle piattaforme digitali e venerdì nelle radio, è "INVISIBLE" ed è stato prodotto da Erol Alkan e Duran Duran, e mixato da Mark "Spike" Stent. Il video musicale, che verrà pubblicato oggi alle 16.00, è stato creato da un' A.I. (Intelligenza Artificiale) chiamata Huxley ed esce prima dell'esibizione televisiva ai Billboard Music Awards 2021, un'esclusiva mondiale che verrà trasmessa in diretta da Londra domenica 23 maggio sulla NBC in Nord America.

Parlando del singolo dalla sua casa di Londra, il co-fondatore e tastierista, Nick Rhodes ha dichiarato: “L'architettura sonora è sempre stata incredibilmente importante per i Duran Duran. Penso che con "INVISIBLE" siamo davvero riusciti a scolpire la scultura come volevamo. Dal punto di vista sonoro, è un brano musicale molto insolito. L'unione di tutti gli strumenti penso crei un suono globale che forse non avete mai sentito prima".

Il video di "INVISIBLE" è la prima collaborazione, nel suo genere, tra artisti in diversi piani di esistenza. Huxley è un A.I. (Intelligenza artificiale) la cui "mente" è stata progettata in base a quello che sappiamo del funzionamento dei processi cognitivi ed emotivi degli esseri umani. Huxley è un sognatore unico e, con la sua mente A.I. , crea e sogna proprio come noi, utilizzando una tecnica consolidata chiamata ‘active inference’ (inferenza attiva), originariamente creata da Karl Friston (uno dei neuroscienziati più influenti della storia). Con questo video siamo in grado di esplorare i complessi paesaggi onirici che ha immaginato partendo dai testi e dal tono emotivo della canzone. Huxley prende i concetti che sono radicati nel linguaggio umano e nel simbolismo iconico e li traduce in immagini provocatorie e audaci che spingono i confini dell'immaginazione per creare una nuova forma di discorso visivo. Il risultato è un video musicale inquietante e memorabile.

I membri della band hanno collaborato con l'artista giapponese Daisuke Yokota, di cui ammiravano da tempo la fotografia, sia per la copertina del singolo "INVISIBLE" sia per quella dell'album. Rhodes ha incontrato Yokota per la prima volta nel 2019 quando era in Giappone a realizzare un documentario sulla fotografia del dopoguerra.

Parlando del loro prossimo album e nuovo singolo, Simon Le Bon rivela anche: "Quando siamo entrati in studio per la prima volta alla fine del 2018, stavo cercando di convincere i ragazzi che tutto ciò che dovevamo fare era scrivere due o tre tracce per un EP . Quattro giorni dopo, con il nucleo di 25 canzoni forti, che meritavano tutte di essere sviluppate, ho capito che il lavoro sarebbe stato più lungo, ma questo era prima di COVID. Quindi eccoci nel 2021 con il nostro quindicesimo album in studio, FUTURE PAST. Musica dei Duran Duran con Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson, Giogio Moroder (for God’s sake!). Non sto dicendo che sia epico, ma beh ... sì, lo dico. Iniziamo con la canzone "INVISIBLE", che è cominciata come una storia su una relazione unilaterale ma è diventata qualcosa di molto più grande, perché "una folla senza voce non si sta tirando indietro". La traccia ritmica di John e Roger è montuosa; Le melodie di Nick si contorcono e si librano; La chitarra di Graham è un coltello. Sembra esattamente perfetto per uscire adesso."

Rinomati nel corso della loro impressionante carriera di 40 anni per i loro sforzi pionieristici sia nella musica che nelle nuove tecnologie, i Duran Duran continuano la loro tendenza, questa volta con una collaborazione speciale con 360 Reality Audio, una nuova esperienza musicale coinvolgente che utilizza le tecnologie del suono spaziale di Sony. Come annunciato oggi, i Duran Duran e 360 ​​Reality Audio di Sony hanno stretto una speciale collaborazione creativa, e prima nel suo genere, per fornire ai fan un modo completamente nuovo e coinvolgente di ascoltare le loro canzoni. La prima uscita di questa collaborazione sarà il loro nuovo singolo "INVISIBLE". Questo sarà seguito da 360 mix del loro prossimo album FUTURE PAST, insieme alle nuove versioni 360 del loro catalogo. 360 Reality Audio è disponibile sui servizi di streaming supportati Amazon Music HD, TIDAL HiFi e Deezer HiFi. Il video ufficiale di "INVISIBLE" presenta anche un'esperienza audio realistica a 360° simulata in cui i fan possono immergersi nella musica con un qualsiasi paio di cuffie.

"Come band, abbiamo sempre cercato di usare le nuove tecnologie per per migliorare il nostro suono. Il sistema Sony 360 porta una nuova e diversa dimensione ai brani. " spiega Nick Rhodes.