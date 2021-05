F1: Ferrari in pole a Monaco con Leclerc

Leclerc precederà al semaforo verde la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Bottas, rispettivamente distaccate di 230 e di 255 millesimi. Quarta l'altra Ferrari di Sainz, distaccata di 265 millesimi dalla Rossa di Leclerc. Il grande sconfitto nella terza sessione delle qualifiche è Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, classificatosi al settimo posto con la sua Mercedes, partirà in quarta fila. Di contro si registra il buon piazzamento del pugliese Antonio Giovinazzi. Il pilota originario di Martina Franca partirà in quinta fila con la sua Alfa Romeo.

- Dopo essersi classificato al primo posto nelle seconde "libere" di giovedì 20 maggio, Charles Leclerc conquista anche la pole position per il Gran Premio del Principato di Monaco, in programma dalle ore 15 di domenica 23 maggio 2021 sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota della Ferrari, con il tempo di 1' 10"346, ottiene la cima della prima fila in maniera anomala, essendo andato contro le barriere della pista di casa nel giro decisivo per la definizione della griglia di partenza.