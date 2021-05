Gli Stati che compongono gli Usa potrebbero diventare 51

WASHINGTON - A causa di una distorsione legislativa, gli abitanti di Washington D.C. non hanno gli stessi diritti dei loro connazionali. Per rimediare, stanno provando a trasformando lo status del loro territorio.Il direttore politico di NBC Newsprevede infatti che sia la capitale che Porto Rico vinceranno stati entro il prossimo decennio. “Penso che vedremo una nuova bandiera con altre due stelle entro la fine di questo decennio”, ha detto al programma Today dellaCiò accade quando la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per la seconda volta in meno di un anno per fare del Distretto di Columbia il 51 ° stato.