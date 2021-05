Zone a rischio in Italia: cambiano colore solo due Regioni

Il weekend del 1° maggio segnerà un test importante in vista anche delle tanto agognate ferie estive, con la consapevolezza quest'anno di non ripetere gli errori del 2020. Per 47 milioni di italiani (tanti sono in zona gialla) ci sarà la possibilità di andare a pranzo e cena al ristorante ma anche di visitare musei, teatri e cinema, che - lentamente - stanno cominciando a ritrovare il proprio pubblico. Sarà consentito, inoltre, lo spostamento tra regioni anche di colore diverso, muniti però del cosiddetto green pass, il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione o, eventualmente, la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti il viaggio.

ROMA - Il ministro della Saluteha firmato le ordinanze per il cambio colore dal prossimo lunedì. La situazione migliora in Sardegna che passa in arancione, ma peggiora in Valle d'Aosta. Molte le zone rosse locali.La Valle D'Aosta sarà l'unica area rossa, arancioni. Tutte le altre Regioni e province autonome restano di colore giallo.Dallo scorso lunedì le piazze e le strade delle grandi città, almeno quelle in zona gialla, sono tornate a brulicare di persone, ma da oggi, primo maggio, ci si aspetta il tutto esaurito tra mete turistiche e culturali del Paese, con la speranza di ristoratori ed operatori di provare a raddrizzare una stagione fin qui drammatica. Un piccolo passo che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo corso, segnato dal record di 508 mila vaccini somministrati in 24 ore. Un dato che - assicurano gli esperti - andrà ad incidere col tempo sulla curva dei contagi che ancora oggi ha fatto segnare oltre 13 mila nuovi casi e 263 vittime.