Heather Walton, un inno all'amore nel nuovo singolo ''I Wanna Know''

S'intitola ''I Wanna Know'' il nuovo singolo della cantautrice americana Heather Walton, prodotto dall'etichetta Sonos Music Records, disponibile nei digital store e in rotazione radiofonica.

Nata in California, Heather Walton è una cantautrice cresciuta nell’essenza più autentica della tradizione culturale e musicale americana, affondando le sue radici musicali nella grande Musica Pop Americana sia classica che attuale, nei Musicals e nelle voci tradizionali del Jazz fino alle leggende del folk ed ai grandi “crooner” dell’epopea Made in USA. Prediligendo il Pop Romantico ed Orchestrale, alcune delle sue più grandi influenze sono state Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston e Christina Aguilera insieme ad Andrea Bocelli ed Elton John. Ha iniziato a cantare prima che potesse parlare, ed i suoi primi ricordi sono quando si esibiva per la sua congregazione della chiesa fin dalla più tenera età.

L’infanzia di Heather è stata intrisa di interesse per le arti, così sono iniziate in modo naturale le sue lezioni di danza, di canto ed è altresì nata la sua passione per la recitazione teatrale. Come cantante e compositrice di Pop che adora la musica romantica, Heather aspira a poter ricreare nelle sue canzoni un’atmosfera in cui il sogno è protagonista, attingendo oggi anche molto dal suo lato femminile e sensuale al fine di portare come donna una luce artistica attraverso la sua musica ed i suoi testi, poiché come ama ripetere spesso la sua missione è di aiutare tutti a sentire più profondamente l’amore.

La sua voce onirica ed ipnotizzante è stata da sempre il marchio che la rende riconoscibile ed Heather stessa ci dice a proposito di questo suo ultimo singolo: “I Wanna Know (Voglio saperne di più) è un brano d’amore, poiché l’amore è il più alto di tutti i valori e avevo bisogno di creare una canzone in cui io ne parlassi svelando anche la mia essenza. Questa è la base del mio nuovo singolo, è un inno per sognatori basato su di un grande ideale e sui desideri più intimi che hanno un significato profondo nel modo passionale di ognuno di noi.

Si tratta di superare i nostri confini, alla ricerca della luce, e quando compongo tendo a farlo così, cercando una vera connessione con l’essenza delle emozioni. Il mio produttore italiano Canio Rosario Maffucci ha organizzato un team di lavoro straordinario ad iniziare dal mio arrangiatore Ermanno Corrado che nella sua sapiente ed emotiva scrittura orchestrale ha centrato non solo le mie intenzioni artistiche, ma soprattutto il mio cuore.

La mia speranza per “I Wanna Know” è che chiunque ascolti possa essere spronato a desiderare di raggiungere nuove vette nelle proprie relazioni sentimentali e fantasie ad ogni livello, percependo attraverso la mia musica meno blocchi emotivi ed andando in un posto che non avrebbe mai ritenuto possibile… dopotutto l’amore è il sentimento più puro dell’universo”.